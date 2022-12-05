Юрист оценил последствия ограничения удаленки для уехавших россиян

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В случае введения ограничений на удаленную работу для уехавших россиян страна может и вовсе остаться без сотрудников. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на члена Ассоциации "Юристы за трудовые права" Олега Бабича.

Эксперт отметил, что власти могут изменить законодательство и разрешить работать дистанционно в пределах страны. Бабич считает, что это приведет к экономическому упадку, так как Россия лишится высококвалифицированных работников.

"Эти компании платят налоги здесь, эти компании производят свои продукции здесь. И лишившись подобных работников, Россия точно ничего не выиграет, скорее всего, только потеряет", – пояснил Бабич.

Юрист отметил, что страна уже потеряла много специалистов, а эта инициатива может оставить Россию без работников.

"Останемся здесь с гвоздодерами и кувалдами", – заключил Бабич.

Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил о необходимости разработать меры для россиян, которые уехали за границу, но продолжают работать на российские компании.

При этом он выразил мнение, что ограничения стоит ввести для сотрудников "чувствительных сфер" экономики, транспортной безопасности и государственного сектора.



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