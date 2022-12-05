13:17Общество
В Кремле оценили слова Клишаса об ограничении удаленки для уехавших россиян
Фото: kremlin.ru
В Кремле не ведется дискуссий по вопросу ограничений удаленной работы для уехавших из страны россиян, которые продолжают работать на отечественные компании. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.
Он добавил, что не будет комментировать эту тему.
Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас выразил мнение, что соответствующие ограничения нужно ввести для сотрудников "чувствительных сфер" экономики, транспортной безопасности и государственного сектора.
Он пояснил, что препятствование возвращению россиян в стране противоречит Конституции, однако, считает Клишас, не стоит уговаривать таких россиян вернуться за "дополнительные плюшки".
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