В Кремле оценили слова Клишаса об ограничении удаленки для уехавших россиян

Фото: kremlin.ru

В Кремле не ведется дискуссий по вопросу ограничений удаленной работы для уехавших из страны россиян, которые продолжают работать на отечественные компании. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Он добавил, что не будет комментировать эту тему.

Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас выразил мнение, что соответствующие ограничения нужно ввести для сотрудников "чувствительных сфер" экономики, транспортной безопасности и государственного сектора.

Он пояснил, что препятствование возвращению россиян в стране противоречит Конституции, однако, считает Клишас, не стоит уговаривать таких россиян вернуться за "дополнительные плюшки".



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