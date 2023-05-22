Минфин РФ предложил сократить прогнозируемые расходы на материнский капитал

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Минфин РФ выступил с предложением сокращения оценки федерального трансферта, который необходим Социальному фонду для обеспечения выплат материнского капитала. Об этом сообщает РБК.

В период с 2024 по 2026 год снижение трансферта может составить 356 миллиардов рублей (17%), отметили в ведомстве.

Сокращение прогнозных ассигнований на предоставление денежных средств может происходить следующим образом: в следующем году – сокращение на 109,7 миллиарда, до 516,3 миллиарда рублей, в 2025 году – минус 132,7 миллиарда, до 561,5 миллиарда рублей, в 2026 году – минус 113,7 миллиарда, до 608,3 миллиарда рублей.

В этом году на выплату материнского капитала было отведено 551,3 миллиарда рублей, но текущий прогноз неизвестен. В Социальном фонде заявляли, что на получение выплат могут рассчитывать семьи из новых регионов РФ, у которых второй ребенок родился после 2007 года, а также те, у кого первый ребенок родился после 2020 года.

В 2022 году траты на выплату маткапитала сократились на 14%, до 382 миллиарда рублей, по прогнозу должно было быть 440 миллиардов рублей, отметили в Счетной палате РФ. На тот момент число семей, которые получили деньги, составило 13,4%.

"Объем ассигнований на программу материнского капитала на 2024–2026 год в настоящее время обсуждается. Итоговая оценка расходов будет определена при формировании проекта федерального бюджета", – сказали в ведомстве.

В Минтруде добавили, что все заявления от граждан относительно распоряжения средствами будут удовлетворены.

Ранее в Совфеде предложили разрешить тратить средства материнского капитала на оплату спортивных секций для детей до 18 лет, а также на медицинское страхование ребенка до 1 года.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб поддержала инициативу, добавив, что она вполне закономерна, так как у родителей, которые захотят отдать детей в секции, могут возникнуть проблемы с оплатой маткапиталом.

