Набиуллина заявила о возросших рисках торговых войн

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На сегодняшний день в глобальной экономике несколько увеличились риски торговых войн. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Также, по мнению председателя ЦБ, возросли риски большего охлаждения мировой экономики.

"По данным наших территориальных подразделений, есть признаки охлаждения в строительной, угледобывающей и металлургической отраслях", – добавила она.

Среди других угроз Набиуллина также выделила усиление геополитического давления на Россию.

В пятницу, 20 декабря, прошло заседание совета директоров Банка России, по результатам которого регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

Банк России в своих решениях исходит из объявленных параметров бюджетной политики, нормализация которой в следующем году будет иметь дезинфляционный эффект. В случае изменения параметров бюджетной политики потребуются корректировки и в денежно-кредитной политике, подчеркнули в ЦБ.