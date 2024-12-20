20 декабря, 16:24Экономика
Набиуллина заявила о возросших рисках торговых войн
Фото: ТАСС/Алексей Смышляев
На сегодняшний день в глобальной экономике несколько увеличились риски торговых войн. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
Также, по мнению председателя ЦБ, возросли риски большего охлаждения мировой экономики.
"По данным наших территориальных подразделений, есть признаки охлаждения в строительной, угледобывающей и металлургической отраслях", – добавила она.
Среди других угроз Набиуллина также выделила усиление геополитического давления на Россию.
В пятницу, 20 декабря, прошло заседание совета директоров Банка России, по результатам которого регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 21%.
Банк России в своих решениях исходит из объявленных параметров бюджетной политики, нормализация которой в следующем году будет иметь дезинфляционный эффект. В случае изменения параметров бюджетной политики потребуются корректировки и в денежно-кредитной политике, подчеркнули в ЦБ.
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