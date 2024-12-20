Набиуллина прокомментировала слова Путина о досрочном обсуждении ставки

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Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции уже ответил на вопрос о том, обсуждается ли с президентом РФ заранее решение Центробанка по ключевой ставке. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Мне нечего добавить", – сказала Набиуллина.

На совмещенной прямой линии и пресс-конференции Путин заявил, что Набиуллина не сообщает ему о решении по ключевой ставке. Кроме того, он предположил, что глава ЦБ может сама даже не знать этого, так как вердикт принимается на совете директоров.

20 декабря ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Банк России заявил, что произошло серьезное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало решение о повышении ключевой ставки, принятое в октябре. При этом годовая инфляция на данный момент увеличилась до 9,5%.

