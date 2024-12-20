Набиуллина: ЦБ видит предпосылки для ослабления давления на рынке труда

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Центробанк России видит предпосылки для ослабления давления на рынке труда, возникшего в связи с дефицитом рабочей силы, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, это связано с появлением предприятий, снизивших спрос на рабочую силу. Это привело к усилению перехода работников из одних отраслей в другие, где все еще сохраняется значительный дефицит трудовых ресурсов, объяснила Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.

При этом в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания совета директоров сказано, что рынок труда в стране остается "жестким". Безработица вновь обновила исторический минимум. В стране также начал снижаться спрос на рабочую силу в отдельных отраслях экономики.

Между тем сейчас уровень безработицы в России находится в пределах 2,3%. Об этом Владимир Путин заявил во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции. До этого президент также отмечал, что на фоне ведущих экономик мира и развивающихся стран это значение является минимальным.