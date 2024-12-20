Банк России назвал "жестким" рынок труда в стране

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Рынок труда в России остается "жестким", безработица вновь обновила исторический минимум. Об этом сообщается в пресс-релизе Центробанка по итогам заседания совета директоров.

В стране также начал снижаться спрос на рабочую силу в отдельных отраслях экономики.

"Рост заработных плат продолжает опережать рост производительности труда. В то же время наблюдается уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы. Это может указывать на некоторое сокращение дефицита трудовых ресурсов", – говорится в сообщении.

Как отметили в Центробанке, эту тенденцию подтверждает снижающееся количество вакансий.

В настоящее время уровень безработицы в России находится на рекордно низком уровне в 2,3%. Об этом Владимир Путин заявил во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции. До этого президент также отмечал, что на фоне ведущих экономик мира и развивающихся стран это значение является минимальным.

По словам главы государства, в России фактически отсутствует безработица. Однако, как утверждал Путин, основная проблема государства заключается в нехватке рабочих рук, а ее решение связанно с внедрением новых технологий, в том числе искусственного интеллекта.