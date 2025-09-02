Фото: телеграм-канал "МИД России"

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем телеграм-канале призвала президента Финляндии Александра Стубба "повернуть штыки" против режима украинского президента Владимира Зеленского.

Так дипломат прокомментировала слова политика о том, что Финляндия "одержала победу" в войне с СССР в 1944 году. Вспомнив о подписанном с Советским Союзом договоре, он уточнил, что Хельсинки ощущают свою победу до сих пор, поскольку сохранили независимость.

Захарова подчеркнула, что если финского лидера "не отпускает" 1944 год, то он может вновь "повернуть штыки" против нацистов, которыми сейчас являются киевские власти.

"Стубб может также предложить алгоритм вышеописанной "победы 1944 года" своим союзникам в Брюсселе как способ сохранения независимости Украины и чтобы через 79 лет их правнукам было чем гордиться", – добавила представитель МИД.

При этом ранее финский лидер сравнивал текущую ситуацию на Украине с положением Финляндии в 1944 году. Он выразил оптимизм в отношении урегулирования украинского конфликта, ссылаясь на опыт своей страны.

Позже, отвечая на вопросы журналистов, Стубб категорически отверг, что подразумевал под этими словами необходимость Киева пойти на территориальные уступки по аналогии с Хельсинки.