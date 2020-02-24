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Политика

24 февраля, 23:42

Власти Праги назовут аллею у посольства РФ именем Анны Политковской

общество политика за рубежом

Фото: AP/Petr David Josek

Городской совет Праги принял решение назвать аллею в микрорайоне Бубенеч именем убитой российской журналистки Анны Политковской. Поблизости располагается посольство РФ, как сообщает ТАСС.

"Решение назвать аллею именем Анны Политковской принято одновременно с решением о переименовании Площади под каштанами в честь Бориса Немцова", - заявил мэр Праги Зденек Гржиб.

По словам политика, присвоением аллее и площади имен российских общественных деятелей пражские власти хотят выразить солидарность опппозиции в РФ. Церемония установки таблички на площади Немцова, где располагается посольство России, запланирована на 27 февраля.

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд в 2017 году приговорил к разным срокам лишения свободы исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева.

Обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская была убита в Москве 7 октября 2006 года. На нее напали в подъезде ее же дома. За это преступление были осуждены уроженец Чечни Лом-Али Гайтукаев, начальник отделения 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы подполковник Дмитрий Павлюченков, братья Махмудовы и освободившийся из мест лишения свободы в сентябре 2006 года бывший сотрудник РУБОП ГУВД Москвы Сергей Хаджикурбанов.

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