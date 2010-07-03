Суд отказался досрочно выпускать из колонии организатора убийства Политковской

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Дмитрию Павлюченкову, отбывающему срок за причастность к убийству журналистки Анны Политковской, отказали в условно-досрочном освобождении. Такое решение вынес Московский районный суд Рязани.

"Суд не счел возможным отпустить Павлюченкова досрочно", – цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Викторию Шаблову.

Политковскую застрелили 7 октября 2006 года в подъезде ее московского дома. В декабре 2012-го Мосгорсуд приговорил бывшего сотрудника МВД Дмитрия Павлюченкова к 11 годам лишения свободы.

В 2015 году организаторов убийства Лом-Али Гайтукаева и Рустама Махмудова приговорили к пожизненному заключению с отбыванием в колонии особого режима, Джабраила Махмудова – к 14 годам колонии строгого режима (позднее приговор смягчили до 13,5 года лишения свободы), Ибрагима Махмудова – к 12 годам колонии строгого режима, Сергея Хаджикурбанова – к 20 годам колонии строгого режима. Первый из них скончался в колонии в 2017 году.

Ранее стало известно, что сад памяти Политковской открыли в центре столицы у редакции "Новой газеты". Он находится в Потаповском переулке. В саду разбили несколько цветочных клумб.