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Общество

13 июля, 18:43

Сад памяти журналистки Политковской открыли в центре Москвы

общество

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Сад памяти журналистки и правозащитницы Анны Политковской открыли в центре столицы у редакции "Новой газеты", сообщает Агентство "Москва".

Он находится в Потаповском переулке. В саду разбили несколько цветочных клумб.

Обозревателя "Новой газеты" Политковскую застрелили в лифте ее дома в 2006 году. По версии следствия, причиной стала профессиональная деятельность правозащитницы.

В 2015 году организаторов убийства Лом-Али Гайтукаева и Рустама Махмудова приговорили к пожизненному заключению с отбыванием в колонии особого режима, Джабраила Махмудова – к 14 годам колонии строгого режима (позднее приговор смягчили до 13,5 года лишения свободы), Ибрагима Махмудова – к 12 годам колонии строгого режима, Сергея Хаджикурбанова – к 20 годам колонии строгого режима. Первый из них скончался в колонии в 2017 году.

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