В США одобрили резолюцию о санкциях против причастных к убийству Немцова

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США потребовал выяснить обстоятельства убийства российского политика Бориса Немцова и ввести санкции против причастных к преступлению. Соответствующая резолюция была единогласно одобрена в четверг, 7 марта.
Авторами документа в Палате представителей выступил конгрессмен-демократ Элиот Энгел, а автором сенатской версии – сенатор-республиканец Марко Рубио. Резолюция была подготовлена по случаю четвертой годовщины убийства российского политика.
В частности, американские политики осудили российские власти. По их мнению, Москва скрыла обстоятельства громкого убийства. Конгрессмены также потребовали от Вашингтона поднимать вопрос об убийстве Немцова при любых контактах с правительством России, уточняет ТАСС.
Они также потребовали от Москвы проведения "независимого международного расследования убийства Бориса Немцова при содействии ОБСЕ и ПАСЕ". Помимо этого, политики планируют поручить госсекретарю и директору Национальной разведки США подготовить доклад, содержащий подробности громкого убийства.
Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В политика выстрелили несколько раз, в результате чего он скончался на месте.
Приговор по делу вынес Московский окружной военный суд. Заура Дадаева приговорили к 20 годам лишения свободы, Анзора Губашева – к 19 годам, Шадида Губашева – к 16-ти, Тамерлана Эскерханова – к 14-ти, а Хамзата Бахаева – к 11-и.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.