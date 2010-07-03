В США одобрили резолюцию о санкциях против причастных к убийству Немцова

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США потребовал выяснить обстоятельства убийства российского политика Бориса Немцова и ввести санкции против причастных к преступлению. Соответствующая резолюция была единогласно одобрена в четверг, 7 марта.

Авторами документа в Палате представителей выступил конгрессмен-демократ Элиот Энгел, а автором сенатской версии – сенатор-республиканец Марко Рубио. Резолюция была подготовлена по случаю четвертой годовщины убийства российского политика.

В частности, американские политики осудили российские власти. По их мнению, Москва скрыла обстоятельства громкого убийства. Конгрессмены также потребовали от Вашингтона поднимать вопрос об убийстве Немцова при любых контактах с правительством России, уточняет ТАСС.

Они также потребовали от Москвы проведения "независимого международного расследования убийства Бориса Немцова при содействии ОБСЕ и ПАСЕ". Помимо этого, политики планируют поручить госсекретарю и директору Национальной разведки США подготовить доклад, содержащий подробности громкого убийства.

Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В политика выстрелили несколько раз, в результате чего он скончался на месте.

Приговор по делу вынес Московский окружной военный суд. Заура Дадаева приговорили к 20 годам лишения свободы, Анзора Губашева – к 19 годам, Шадида Губашева – к 16-ти, Тамерлана Эскерханова – к 14-ти, а Хамзата Бахаева – к 11-и.