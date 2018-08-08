Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

8 августа, 15:36

Осужденный за убийство Немцова Дадаев вышел из ШИЗО и прекратил голодовку

происшествия суды

Фото: Агентство "Москва"

Заурд Дадаев, осужденный за убийство политика Бориса Немцова, вышел из штрафного изолятора (ШИЗО) и прекратил голодовку. Об этом Агентству "Москва" сообщил его адвокат Шамсудин Цакаев.

По словам адвоката, Дадаев голодал семь дней. Сейчас с ним невозможно связаться, поскольку в колонии уже около 10 дней не работают таксофоны.

Дадаев, приговоренный к 20 годам, отбывает наказание в колонии строгого режима в Иркутской области. Эта колония предназначена для бывших сотрудников правоохранительных органов.

Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В политика выстрелили несколько раз, в результате чего он скончался на месте.

Приговор по данному делу вынес Московский окружной военный суд (МОВС). Помимо Дадаева, 19 лет тюрьмы получил Анзор Губашев, 16 лет – Шадид Губашев, Тамерлан Эскерханов приговорен к 14 годам, а Хамзат Бахаев – к 11-и.

По версии следствия, предполагаемый организатор убийства Руслан Мухудинов предложил фигурантам дела не менее 15 миллионов рублей за убийство Немцова.

Дадаев является непосредственным исполнителем убийства.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать