Осужденный за убийство Немцова Дадаев вышел из ШИЗО и прекратил голодовку

8 августа, 15:36
Фото: Агентство "Москва"
Заурд Дадаев, осужденный за убийство политика Бориса Немцова, вышел из штрафного изолятора (ШИЗО) и прекратил голодовку. Об этом Агентству "Москва" сообщил его адвокат Шамсудин Цакаев.
По словам адвоката, Дадаев голодал семь дней. Сейчас с ним невозможно связаться, поскольку в колонии уже около 10 дней не работают таксофоны.
Дадаев, приговоренный к 20 годам, отбывает наказание в колонии строгого режима в Иркутской области. Эта колония предназначена для бывших сотрудников правоохранительных органов.
Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В политика выстрелили несколько раз, в результате чего он скончался на месте.
Приговор по данному делу вынес Московский окружной военный суд (МОВС). Помимо Дадаева, 19 лет тюрьмы получил Анзор Губашев, 16 лет – Шадид Губашев, Тамерлан Эскерханов приговорен к 14 годам, а Хамзат Бахаев – к 11-и.
По версии следствия, предполагаемый организатор убийства Руслан Мухудинов предложил фигурантам дела не менее 15 миллионов рублей за убийство Немцова.
Дадаев является непосредственным исполнителем убийства.
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