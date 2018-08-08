Осужденный за убийство Немцова Дадаев вышел из ШИЗО и прекратил голодовку

Фото: Агентство "Москва"

Заурд Дадаев, осужденный за убийство политика Бориса Немцова, вышел из штрафного изолятора (ШИЗО) и прекратил голодовку. Об этом Агентству "Москва" сообщил его адвокат Шамсудин Цакаев.

По словам адвоката, Дадаев голодал семь дней. Сейчас с ним невозможно связаться, поскольку в колонии уже около 10 дней не работают таксофоны.

Дадаев, приговоренный к 20 годам, отбывает наказание в колонии строгого режима в Иркутской области. Эта колония предназначена для бывших сотрудников правоохранительных органов.

Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В политика выстрелили несколько раз, в результате чего он скончался на месте.

Приговор по данному делу вынес Московский окружной военный суд (МОВС). Помимо Дадаева, 19 лет тюрьмы получил Анзор Губашев, 16 лет – Шадид Губашев, Тамерлан Эскерханов приговорен к 14 годам, а Хамзат Бахаев – к 11-и.

По версии следствия, предполагаемый организатор убийства Руслан Мухудинов предложил фигурантам дела не менее 15 миллионов рублей за убийство Немцова.

Дадаев является непосредственным исполнителем убийства.