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Москва 24

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Общество

15:42

Более 10 тыс человек принимает участие в марше памяти Бориса Немцова в Москве

общество

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Более 10 тысяч человек принимает участие в мемориальном марше памяти Бориса Немцова, который проходит в центре столицы, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

"В согласованном властями города Москвы публичном мероприятии принимает участие 10,5 тысячи человек. Все они прошли через досмотровые рамки, которые в настоящее время закрыты", – сказал ТАСС представитель ГУ МВД.

По словам представителя главка МВД, участники акции начали расходиться. Охрану правопорядка и безопасности обеспечивают сотрудники Росгвардии и полиции.

Ранее сообщалось, что в марше памяти принимают участие 8 тысяч человек. Колонна стартовала со Страстного бульвара. Они прошли по внутренней стороне Бульварного кольца, а затем двинулись по проспекту Академика Сахарова до Садового кольца. Во время шествия на данных участках было перекрыто движение, его открывали по мере прохождения колонны.

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

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