Несколько улиц в центре Москвы перекроют 29 февраля

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В субботу, 29 февраля, ряд улиц в центре Москвы перекроют для движения. Временные ограничения связаны с проведением шествия в трех центральных районах, сообщает пресс-служба Дептранса.

С 10:00 нельзя будет проехать по внутренней стороне Страстного бульвара. Движение откроют по мере прохождения колонны. С 14:00 ограничения начнут действовать по внутренним сторонам Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров. Кроме того, до окончания мероприятия движение ограничат на проспекте Академика Сахарова – от Сретенского бульвара до Садового кольца.

Кроме того, на этих участках нельзя будет парковаться. Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать маршруты.

До 10 февраля 2021 года ограничено движение транспорта на участке Ленинского проспекта. Изменения связаны со строительством метро. Ограничения действуют в круглосуточном режиме от владения 97, корпуса 1, до владения 93.

Ранее движение временно ограничили в районе проезда Завода Серп и Молот. Это изменение будет действовать отрезками: с 2 марта по 29 апреля и с 11 мая по 30 августа. Сообщается, что причиной станут работы по реконструкции инженерных сетей.