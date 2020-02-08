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Авто

17:26

Дороги перекроют в нескольких районах Москвы из-за съемок кино

город транспорт авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В центре столицы, а также на юге и юго-востоке Москвы будет перекрыто автомобильное движение. Схема проезда изменится 9 и 10 февраля из-за съемок кино, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный информационный центр транспортного комплекса.

Так, в Центральном административном округе перекрытия будут введены 9 февраля. Они затронут следующие участки:

  • в Подсосенском переулке от дома 19/28 до дома 21, строения 1 с 6:00 до 12:00
  • в Лялином переулке от дома 5, строения 2 до дома 7/2, строения 1 с 9:00 до 16:00
  • в Большом Казенном переулке в районе дома 1/2, строения 1

Также 10 февраля движение перекроют на дубли до пяти минут на двух участках в Юго-Восточном административном округе: на Курьяновском бульваре от улицы 2-я Курьяновская до улицы 1-я Курьяновская и улицы 2-я Курьяновская в районе пересечения с Курьяновским бульваром.

В этот же день нельзя будет проехать в проектируемом проезде №4965 от проспекта Лихачева до дома 25 по Автозаводской улице, а также на проспекте Лихачева от улицы Тюфелевая Роща до проектируемого проезда №4965. Время перекрытий – с 8:30 до 17:00.

Ранее сообщалось о задержке движения трамваев на Волоколамском шоссе. По техническим причинам вышли из графика маршруты №6, 15, 23 и 28.

Движение нескольких трамваев задерживается на Волоколамском шоссе

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