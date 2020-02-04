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Москва 24

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Город

04 февраля, 22:43

Движение ограничат на Авиамоторной из-за реконструкции улицы

город транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В связи с реконструкцией улицы Авиамоторная на ней ограничат движение. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.

Отмечается, что изменения вступят в силу 7 февраля и продлятся до 30 марта.

В частности, ограничения коснутся двух полос на участке улицы Авиамоторная от дома 41б до дома 13 по улице Энергетическая. При этом будет сохранено их существующее количество за счет обустройства временных уширений.

Ранее сообщалось о том, что схема движения изменится в пяти столичных округах. В связи с этим водителям рекомендовали учитывать данные изменения и заранее планировать объездные маршруты и рассчитывать время в пути.

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