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Москва 24

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05 февраля, 20:56

Движение у станции метро "Братиславская" перекроют 8 февраля

город транспорт авто

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение в районе станции метро "Братиславская" будет перекрыто по ряду улиц 8 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе информационного центра транспортного комплекса Москвы.

Отмечается, что ограничения будут связаны с проведением шествия. Перекрытие будет действовать с 14:00 до 16:00 на следующих участках:

  • на улице Перова – от улицы Люблинской до улицы Белореченской;
  • на дублере улицы Перова – от дома 31 до улицы Белореченской;
  • на дублере улицы Люблинской – от улицы Перова до улицы Новомарьинской (нечетная сторона);
  • на Мячковском бульваре – от улицы Перерва до улицы Новомарьинской;
  • на улице Братиславской – от улицы Верхние Поля до улицы Новомарьинской;
  • на Перервинском бульваре – от улицы Перерва до улицы Новомарьинской.

Ранее сообщалось о том, что движение ограничат на Авиамоторной улице из-за работ по реконструкции. Известно, что изменения вступят в силу 7 февраля и продлятся до 30 марта.

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