Движение у станции метро "Братиславская" перекроют 8 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение в районе станции метро "Братиславская" будет перекрыто по ряду улиц 8 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе информационного центра транспортного комплекса Москвы.
Отмечается, что ограничения будут связаны с проведением шествия. Перекрытие будет действовать с 14:00 до 16:00 на следующих участках:
- на улице Перова – от улицы Люблинской до улицы Белореченской;
- на дублере улицы Перова – от дома 31 до улицы Белореченской;
- на дублере улицы Люблинской – от улицы Перова до улицы Новомарьинской (нечетная сторона);
- на Мячковском бульваре – от улицы Перерва до улицы Новомарьинской;
- на улице Братиславской – от улицы Верхние Поля до улицы Новомарьинской;
- на Перервинском бульваре – от улицы Перерва до улицы Новомарьинской.
Ранее сообщалось о том, что движение ограничат
на Авиамоторной улице из-за работ по реконструкции. Известно, что изменения вступят в силу 7 февраля и продлятся до 30 марта.