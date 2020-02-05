Движение у станции метро "Братиславская" перекроют 8 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение в районе станции метро "Братиславская" будет перекрыто по ряду улиц 8 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе информационного центра транспортного комплекса Москвы.

Отмечается, что ограничения будут связаны с проведением шествия. Перекрытие будет действовать с 14:00 до 16:00 на следующих участках:

на улице Перова – от улицы Люблинской до улицы Белореченской;

на дублере улицы Перова – от дома 31 до улицы Белореченской;

на дублере улицы Люблинской – от улицы Перова до улицы Новомарьинской (нечетная сторона);

на Мячковском бульваре – от улицы Перерва до улицы Новомарьинской;

на улице Братиславской – от улицы Верхние Поля до улицы Новомарьинской;

на Перервинском бульваре – от улицы Перерва до улицы Новомарьинской.