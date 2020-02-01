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Москва 24

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Город

01 февраля, 23:23

Ограничено движение на участках Краснокурсантского проезда и Лефортовского Вала

город транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на участках Краснокурсантского проезда и улицы Лефортовский Вал ограничили по 30 марта. Там ведутся инженерные работы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса.

По 5 марта движение ограничено по одной полосе на пересечении улицы Солдатская и 2-го Краснокурсантского проезда от улицы Солдатская дом 12, корпус 1 до дома 14. По 25 февраля одна ограничено движение по одной полосе на 2-м Краснокурсантском проезде в районе дом 12, строение 8.

С 26 февраля по 15 марта ограничат движение по одной полосе во 2-м Краснокурсантском проезде от дома 12, строение 1 до дома 5, строение 1. По 10 марта ограничено движение по одной полосе на 2-м Краснокурсантском проезде от дома 12, строение 1 до дома 12, строение 3.

С 15 февраля по 20 марта ограничат движение по одной полосе на участке 2-го Краснокурсантского проезда от дома, 12 строение 1 до дома 12, строение 6.

С 15 февраля по 28 марта движение ограничат движение по одной полосе на улице Лефортовский Вал от дома 16а до дома 16 и улице Лефортовский Вал от дома 16 до дома 18а, а также с 18 февраля по 30 марта на участке улицы Лефортовский Вал от дома 18а до улицы Красноказарменная, дом 9.

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