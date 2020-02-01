Новые правила проезда грузовиков начали действовать в Москве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Новые правила проезда грузовиков начали действовать в Южном и Юго-Западном административных округах Москвы, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в пресс-службе "Центра организации дорожного движения" (ЦОДД), с 1 февраля в округах введен "грузовой каркас" – список улиц, по которым разрешено передвигаться автомобилям массой более 2,5 тонн.

Предполагается, что это позволит снизить уровень шума и число аварий, а также уменьшить количество вредных выхлопов. В каркас входят крупные улицы, расположенные вдали от жилых районов и образовательных учреждений.

Для того, чтобы попасть в жилую зону, грузовикам потребуются документы, подтверждающие обоснованность въезда. В ЦОДД попросили водителей быть внимательными и заранее ознакомиться с перечнем улиц.

"Интервью": Ансар Арифуллин – о "грузовом каркасе" столицы

Водители также могут строить маршруты по грузовому каркасу в "Яндекс.Навигаторе". Ранее департамент транспорта ввел аналогичные требования в Восточном, Северо-Восточном, Северном и Юго-Восточном округах Москвы.

Как подчеркнули в ЦОДД, в тех районах, где уже действует нововведение, количество грузовых автомобилей в жилых зонах сократилось в среднем на 22 процента. Согласно результатам опроса, жителей поддерживают систему.

Первый замруководителя ЦОДД Ансар Арифуллин ранее заявил, что транзитное движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонны в жилых кварталах столицы планируют запретить полностью в 2020 году.