Движение на набережной Тараса Шевченко ограничено до 14 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
На набережной Тараса Шевченко в связи с проведением инженерных работ было ограничено транспортное движение. Работы продлятся до 14 марта, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
"В связи с проведением инженерных работ движение будет ограничено на четырех участках набережной Тараса Шевченко", – указано в сообщении.
Кроме того, поясняется, что на всех участках ограничено движение по одной полосе. Так, в срок по 21 февраля ограничения будут действовать на набережной Тараса Шевченко в районе дома 24А по Кутузовскому проспекту, по 18 февраля не будет проезда в районе дома 24 по Кутузовскому проспекту, с 7 февраля по 5 марта – в районе дома 23А по Кутузовскому проспекту, и с 7 февраля по 14 марта – в районе дома 22, корпуса 2, по Кутузовскому проспекту.
Ранее стало известно, что на участке Локомотивного проезда движение также перекроют со 2 февраля на год из-за строительства участка столичного метро. Сообщается, что водители не смогут проехать на участке Локомотивного проезда – от 3-го Нижнелихоборского проезда до улицы Станционной.
Также в связи с реконструкцией газопровода движение по одной полосе будет ограничено в 4-м Вятском переулке и в районе пересечения проезда с улицей 2-й Хуторской. Ограничение будет действовать с 1 февраля по 25 апреля.
Кроме того, для подготовки к военному параду на Красной площади будет перекрыто движение транспорта на участке проезда Девичьего Поля – от пересечения с улицей Плющихой до пересечения с Новоконюшенным переулком. Ограничение будет действовать с 7:00 до 8:30 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 февраля.
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