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09:56

Движение на участке Локомотивного проезда перекроют из-за строительства метро

транспорт перекрытия авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение на участке Локомотивного проезда перекроют со 2 февраля на год. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Отмечается, что изменения в движении связаны из-за строительства участка столичного метро. Водители не смогут проехать на участке Локомотивного проезда – от 3-го Нижнелихоборского проезда до улицы Станционной. Ограничения будут действовать по 1 февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля в районе Петровско-Разумовского проезда перекроют движение. Движение будет ограничено по одной полосе в 4-м Вятском переулке и в районе пересечения проезда с улицей 2-й Хуторской. Там будут реконструировать газопровод

Также до конца марта из-за ремонта инженерных сетей ограничили движение в переулке Сивцев Вражек. Изменения касаются участка от дома 27 до дома 42.

В переулке Сивцев Вражек ограничили движение до 31 марта

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