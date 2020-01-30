Движение в проезде Девичьего Поля перекроют для подготовки к параду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение транспорта на участке проезда Девичьего Поля будут перекрывать в феврале для подготовки к военному параду на Красной площади, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Ограничение будет действовать с 7:00 до 8:30 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 февраля на участке проезда Девичьего Поля – от пересечения с улицей Плющихой до пересечения с Новоконюшенным переулком. Участок перекроют полностью.

С 1 февраля по 25 апреля ограничения введут в районе Петровско-Разумовского проезда. Там будут реконструировать газопровод. Движение по одной полосе будет ограничено в 4-м Вятском переулке и в районе пересечения проезда с улицей 2-й Хуторской.

Со 2 февраля на год станет недоступен участок Локомотивного проезда. Из-за строительства участка столичного метро водители не смогут проехать на участке Локомотивного проезда – от 3-го Нижнелихоборского проезда до улицы Станционной.

До конца марта из-за ремонта инженерных сетей ограничили движение в переулке Сивцев Вражек. Изменения касаются участка от дома 27 до дома 42.