Движение на Ленинском проспекте ограничат до 2021 года

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Движение на участке Ленинского проспекта ограничено до 10 февраля 2021 года. Изменения связаны со строительством метро, сообщает Агентство "Москва".

"Ограничения движения в связи со строительством метрополитена действуют с 17 февраля 2020 года до 10 февраля 2021 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения действуют в круглосуточном режиме от владения 97, корпус 1 до владения 93. Движение для авто будет сохранено по четырем полосам в каждом направлении за счет обустройства временных уширений.

Ранее движение временно ограничили в районе проезда Завода Серп и Молот. Это изменение будет действовать отрезками: с 2 марта по 29 апреля и с 11 мая по 30 августа. Сообщается, что причиной изменений станут работы по реконструкции инженерных сетей.