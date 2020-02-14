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Город

14 февраля, 20:41

Движение в районе проезда Завода Серп и Молот временно ограничили

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорт ограничили в боковом проезде шоссе Энтузиастов. Ограничение действует до 17 февраля текущего года. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В связи с реконструкцией инженерных сетей движение на боковом проезде шоссе Энтузиастов ограничено по 17 февраля, также ограничения будут введены в проезде Завода Серп и Молот с 2 марта по 30 августа", – сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

На шоссе Энтузиастов движение ограничат в районе дома 5Б по проезду Завода Серп и Молот. Впоследствии от того же дома до дома 2 закроют две полосы с ликвидацией парковочного пространства. Это изменение будет действовать отрезками: с 2 марта по 29 апреля и с 11 мая по 30 августа.

Сообщается, что причиной изменений станут работы по реконструкции инженерных сетей.

С 7 февраля в Москве ограничили движение в районе улицы Авиамоторной. Из-за реконструкции отдельные участки автомобильной дороги будут недоступны до 30 марта 2020 года.

Источник: Единый транспортный портал

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