Около 8 тыс человек участвуют в марше памяти Бориса Немцова в Москве

Марш памяти Бориса Немцова начался в Москве

В мемориальном марше памяти Бориса Немцова, который проходит в центре столицы, принимают участие около 8 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

"В Москве началось согласованное властями публичное мероприятие, в котором принимают участие около 8 тысяч человек", – сказал представитель главка.

Отмечается, что охрану правопорядка обеспечивают сотрудники МВД и Росгвардии. Организаторы подавали заявку на участие в сегодняшней акции 30 тысяч человек.

Колонна стартовала со Страстного бульвара. Они пойдут по внутренней стороне Бульварного кольца, а затем двинутся по проспекту Академика Сахарова до Садового кольца.

Из-за мемориального марша перекрыто движение по внутренним сторонам Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров, а также проспект Академика Сахарова – от Сретенского бульвара до Садового кольца. Движение там будет возобновляться по мере прохождения колонны.

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.