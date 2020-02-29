В Москве начался марш памяти Бориса Немцова

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

В центре Москвы начался мемориальный марш памяти Бориса Немцова. Участники стартовали на Страстном бульваре. Они пойдут по внутренней стороне Бульварного кольца, а затем двинутся по проспекту Академика Сахарова до Садового кольца.

С 14:00 полностью перекрыли движение по внутренним сторонам Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров, а также проспект Академика Сахарова – от Сретенского бульвара до Садового кольца. Движение там будет возобновляться по мере прохождения колонны, отметили в ЦОДД.

Все участники проходят через рамки металлоискателей.

Ранее в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили, что согласованная демонстрация с участием до 30 тысяч человек пройдет по внутренней стороне Страстного, Петровского, Рождественского, Сретенского бульваров и проспекту Академика Сахарова до дома 12.

Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В политика выстрелили несколько раз, в результате чего он скончался на месте. За убийство Немцова к 20 годам колонии строгого режима был приговорен бывший военнослужащий Заур Дадаев.

Приговор по данному делу вынес Московский окружной военный суд (МОВС). Помимо Дадаева, 19 лет тюрьмы получил Анзор Губашев, 16 лет – Шадид Губашев, Тамерлан Эскерханов приговорен к 14 годам, а Хамзат Бахаев – к 11 годам.

По версии следствия, предполагаемый организатор убийства Руслан Мухудинов предложил фигурантам дела не менее 15 миллионов рублей за убийство Немцова.