Политолог: высокий процент голосующих онлайн отражает уровень цифровизации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выборы мэра Москвы прошли прозрачно, многие избиратели предпочли формат дистанционного электронного голосования. Об этом сообщил политолог Виталий Иванов.

По словам политолога, как и в прежние годы, выборы в столице прошли достаточно прозрачно. Также Иванов отметил рост числа избирателей, которые предпочли формат дистанционного электронного голосования.

"Очень большой процент. Ну это, скажем так, вписывается в общую логику, которая активно реализуется и городским руководством, и федеральным, я имею в виду цифровизацию всех возможных, скажем так, активностей во взаимоотношениях между гражданами и государством. И, конечно, это продвижение получило отклик", – добавил подчеркнул политолог.

Ранее политолог Константин Калачев отметил роль ДЭГ в высокой явке москвичей в единый день голосования. Он отметил, что явка на выборы даже превзошла ожидания.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принялиучастие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



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