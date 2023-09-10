Эксперт: удобство использования ДЭГ определило высокую явку москвичей на выборах мэра

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Удобство использования дистанционного электронного голосования (ДЭГ) оказало влияние на высокую явку москвичей на выборах благодаря своему удобству, заявил политолог Константин Калачев.

"Мне кажется, выборы транспарентные, прозрачные, честные, здесь вопросов не возникает. Говоря о ДЭГ, москвичи любят комфорт и удобство, и удобство при голосовании, сопровождающая информационная кампания сыграли свою роль", – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что явка на выборы даже превзошла ожидания, и на это повлияло дистанционное электронное голосование, отметил политолог.

Калачев отметил, что москвичи – политически активные и неравнодушные граждане, которые стремятся выполнить свой гражданский долг.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



Явка на выборах мэра Москвы составила почти 40%