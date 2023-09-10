Почти 3,3 млн человек проголосовали на выборах мэра Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Почти 3,3 миллиона человек приняли участие на выборах мэра столицы, рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

"Число проголосовавших в Москве – 3 285 128 москвичей. Могут быть коррективы – цифры по явке у нас предварительные", – поделилась она.

В воскресенье, 10 сентября, в 20:00 завершилось голосование на выборах мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО. Когда прием голосов подойдет к концу, начнется процедура соединения ключа расшифрования. После этого стартует подсчет результатов электронного голосования.

Даже после закрытия участков наблюдатели остаются следить за соблюдением всех требований избирательного законодательства. Они будут находиться там до завершения всей процедуры подсчета.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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