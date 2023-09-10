В Москве начали расшифровку результатов электронного голосования

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В Мосгоризбиркоме состоялась процедура соединения частей ключа расшифрования для столичной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

Запущен процесс расшифровки более 2,7 миллиона голосов. Это необходимо, чтобы подвести итоги выборов мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО.

"Мы как обычно начали расшифровку электронных голосов и приступили к подсчету результатов электронного голосования. Явка на выборах в этом году высокая, москвичи проявили интерес к выборам мэра, ожидаем результаты не раньше 21:00", – сообщила председатель МГИК Ольга Кириллова.

Она напомнила, что бумажные бюллетени комиссии подсчитывают вручную, там есть своя процедура. Сначала гасятся неиспользованные бюллетени, только потом начинается подсчет бюллетеней из ящиков для голосования и сейф-пакетов.

Итоги электронного голосования обычно подводятся первыми. Подсчет голосов на участках, как правило, длится дольше. Каждая комиссия работает в своем темпе. После подсчета итоговые протоколы отправляются в ТИК.

"Получив протокол, ТИК прибавляет результаты голосования на бумаге к уже посчитанным результатам электронного голосования. Но эти результаты также не являются финальными, пока протоколы по всем участкам физически не приедут в ТИКи и не будут обработаны. Только после этого можно говорить об официальных итогах выборов", – заявили в штабе.

Каждую из пяти частей ключа расшифрования 7 сентября в присутствии журналистов записали на отдельный флеш-носитель и упаковали в номерной сейф-пакет.

Электронное устройство, на котором формировалась пара ключей и разделялся ключ расшифрования, отформатировали от временных данных, выключили, опечатали и передали на хранение в Мосгоризбирком, где оно находилось под видеокамерами.

"Хранителями ключа" стали глава штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев, член Центризбиркома РФ Игорь Борисов, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, член Мосгоризбиркома Юрий Ермолов и глава городского округа Троицк Владимир Дудочкин.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могли все совершеннолетние москвичи.

В выборах принялит участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



Явка на выборах мэра Москвы составила почти 40%