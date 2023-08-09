Суд арестовал десятки счетов, элитные иномарки, мотоцикл и лодку Блиновской

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Пресненский суд Москвы арестовал 12 банковских и 54 расчетных счета блогера и создательницы "Марафона желаний" Елены Блиновской. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря суда сообщает ТАСС.

Отмечается, что половина счетов принадлежит мужу Блиновской. Суд также наложил арест на движимое имущество блогера.

Так, были арестованы элитные иномарки Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited и Mitsubishi Outlander, мотоцикл Harley-Davidson, а также техника для путешествий – снегоболотоход, моторная лодка, гидроцикл и семь прицепов к легковым автомобилям.

Сообщается, что решение суда пока что не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Блиновскую обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств. Она раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину.

Позже стало известно, что 50 банковских счетов, коллекция золотых монет, около 100 миллионов рублей в различной валюте и 21 объект недвижимости в Ярославле, Москве и области, принадлежащие Блиновской, были арестованы.



Елена Блиновская уехала из суда на Maybach с водителем