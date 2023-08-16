Мосгорсуд оставил Блиновскую под домашним арестом до 26 октября

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Московский городской суд оставил в силе решение о домашнем аресте блогера Елены Блиновской, мера пресечения будет действовать до 26 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

"Постановление Пресненского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", – заявила судья во время заседания.

Ранее Пресненский суд продлил меру пресечения в виде заключения под домашний арест Блиновской до октября. Запрет на использование интернета блогером в том числе сохраняется.

В апреле Блиновская была задержана на границе с Белоруссией при попытке покинуть территорию РФ. Поводом для этого стали материалы, поступившие правоохранителям из столичного управления Федеральной налоговой службы. По словам следователей, она применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные в ходе своей деятельности доходы.

Блиновскую обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств, блогер признала вину и раскаялась.

Позже сообщалось, что 50 банковских счетов, коллекция золотых монет, около 100 миллионов рублей в различной валюте и 21 объект недвижимости в Ярославле, Москве и области, принадлежащие Блиновской, были арестованы.

Арест в том числе был наложен на еще 12 банковских, 54 расчетных счета Блиновской и на имущество блогера, сумма которого составила 64 миллиарда рублей.

По словам адвоката блогера Наталии Сальниковой, в данный момент Блиновская уже смогла заплатить 55 миллионов рублей налогов.



Суд арестовал имущество Елены Блиновской на 64 млрд рублей