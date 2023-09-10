Политолог оценил влияние акции "Миллион призов" на популярность онлайн голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Акция "Миллион призов" оказала влияние на ряд участников электронного голосования на выборах мэра Москвы, заявил политолог Дмитрий Журавлев.

Он напомнил, что в 2022 году этот механизм провел успешную работу.

"Может, дело в том, что акцию сосредоточили только на голосующих электронно? 3 тысячи рублей не очень помогут студентам и взрослым. А пожилые люди предпочитают физическое голосование. Может, что-то в этом плане не сработало до конца", – отметил он.

Однако, продолжил Журавлев, дополнительные 3 тысячи рублей могут пойти, например, на лекарства. По его словам, у наблюдателей и кандидатов нет материалов, которые способны поставить под сомнение результаты голосования. Политик отметил удобство формата ДЭГ.

Он поделился, что сам участвовал в голосовании гибридно, придя на участок. Журавлев считает, что молодежь и жители среднего возраста выражали гражданскую позицию в электронном формате, чтобы "от огорода не отрываться". Систему ДЭГ, считает он, отладили, она работала без серьезных сбоев.

Финальный розыгрыш акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов" пройдет 11 сентября. В него попадут те, кто приняли участие в ДЭГ с 20:01 9 сентября до завершения выборов.

10 сентября в 20:00 голосование на выборах мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО подошло к финалу, все избирательные участки были закрыты. Даже после этого наблюдатели остаются на участках следить за соблюдением требований избирательного законодательства.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Участники второго розыгрыша "Миллиона призов" начали получать выигранные баллы