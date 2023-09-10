Собянин по итогам онлайн-голосования на выборах мэра Москвы набрал более 2 млн голосов

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

По итогам онлайн-голосования на выборах мэра Москвы Сергей Собянин набрал более двух миллионов голосов, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

По его словам, расшифровка онлайн-голосования завершена. Общая явка на выборах мэра составила свыше 43%, из которых больше 80% – электронные избиратели.

"Расшифровка сама по себе заняла чуть больше 25 минут. Победитель – Сергей Собянин, он набрал 2 053 954 голоса. Это результаты еще не окончательные", – уточнил Костырко.

Он также сообщил, что Леонид Зюганов по результатам онлайн-голосования набрал 212 153 голоса. На третьем месте Борис Чернышов, набравший 159 313 голосов. Четвертый – Владислав Даванков и его 136 573 голоса. Пятый – Дмитрий Гусев, который набрал 103 762 голоса.

Финальный день голосования на выборах мэра завершился в 20:00 в воскресенье, 10 сентября. Все избирательные участки были закрыты. Наблюдатели будут находиться на участках и следить за соблюдением требований избирательного законодательства.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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