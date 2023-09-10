Собянин поблагодарил штаб поддержки за работу на выборах мэра Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Сергей Собянин прибыл в штаб поддержки и поблагодарил за работу на выборах мэра Москвы.

"Спасибо москвичам за активность, которую они проявили. За последние несколько выборов это самая большая активность. Спасибо им за эту гражданскую позицию. И, конечно, спасибо тем, кто собрался сегодня здесь: членам штаба, активистам, доверенным лицам", – заявил он.

Он напомнил, что вместе с командой они прошли огромный путь испытаний. Некоторые стали ее членами недавно. Собянин выразил надежду, что они не пожалели об этом. Он отметил, что если жители столицы доверятся им, то впереди команду ожидает трудная и интересная деятельность.

Вместе с этим Собянин отметил, что как Москва, так и вся Россия проходят через серьезные испытания. В этой связи, продолжил он, все, кто участвовал в выборах, должны собраться как единая команда. По словам Собянина, собранные штабом поддержки пожелания москвичей будут реализованы.

Ранее зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщал, что явка на выборах мэра столицы составила, по предварительным данным, 42,5%. Финальный день голосования на выборах мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО завершился в 20:00 в воскресенье, 10 сентября.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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