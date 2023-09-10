Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Сергей Собянин отметил беспрецедентно высокую явку на выборах мэра Москвы в 2023 году. Об этом он заявил в ходе разговора с региональными отделениями партии "Единая Россия" о предварительных итогах Единого дня голосования.

"В Москве беспрецедентно высокая явка на выборах мэра, по крайней мере за последние годы точно – это 43%", – отметил Собянин.

Он подчеркнул, что активная гражданская позиция сегодня особенно важна, в нынешней непростой реальности.

Также Собянин поблагодарил за поддержку партию "Единая Россия", членов штаба, активистов и доверенных лиц.

"Мы все взяли огромный груз ответственности на себя. Если нам избиратели доверят – впереди наш ждет большая, сложная, трудная и важная работа", – подчеркнул Собянин.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.