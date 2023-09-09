Песков заявил о высокой активности граждан на выборах в новых регионах РФ

Фото: kremlin.ru

Жители новых регионов России – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – активно голосуют на выборах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас можно констатировать высокую активность наших граждан в этих регионах", – заявил представитель Кремля.

В отдельных случаях, отметил Песков, регионы проявляют героизм, проводя выборы. При этом давать другие комментарии по теме выборов он отказался, призвав дождаться завершения голосования.

Ранее Владимир Путин призвал жителей регионов, где сейчас проходят выборы, принять в них участие. Он подчеркнул, что участие в голосовании – это способ повлиять на будущее своего населенного пункта, направляя в органы власти людей, к которым имеется доверие.



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