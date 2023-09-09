Первый день голосования в России прошел спокойно – ЦИК

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Первый день голосования в Российской Федерации прошел спокойно. Об этом рассказал замглавы Центризбиркома РФ Николай Булаев, пишет РИА Новости.

"Что касается голосования в целом по России, я считаю, что оно прошло достаточно спокойно. Были тревоги в новых субъектах РФ, были ракетные атаки, но слава богу все обошлось. Голосуют для первого дня голосования очень активно", – отметил замглавы ЦИК.

Булаев добавил, что в стране проводятся масштабные выборы, поэтому обойтись без нарушений практически невозможно. Однако системные и специально созданные нарушения или ошибки можно легко исправить. Для этого почти во всех российских субъектах все избиркомы обеспечены видеонаблюдением, что позволяет посмотреть с возвратом на вчерашний день, проанализировать и сделать вывод, было ли нарушение, рассказал Булаев.

В свою очередь, глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала, что в первый день голосования, 8 сентября, в Центризбирком поступило 213 обращений, которые связаны с вопросами проведения избирательных компаний.

"Основная часть содержит информацию о возможных нарушениях избирательного законодательства и возможных просчетах в организации голосования. В такой масштабной работе 213 обращений – это мало", – сказала Памфилова, отметил, что обращения были связаны с нестабильной работой сервисов ДЭГ.

Глава Центризбиркома напомнила, что по вопросам предвыборной агитации всего было 20 обращений. Информацию о возможных нарушениях содержали 18 сообщений. При этом каждое обращение тщательно проверяется. ЦИК вмешивается там, где это необходимо.

В первый день проведения выборов мэра столицы в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли участие больше 1,6 миллиона человек. Проголосовать онлайн можно до 19:59 10 сентября.

Москвичи могут проголосовать на 2 058 участках до 20:00 9 и 10 сентября. Система электронного голосования работает в штатом режиме. Отдать свой голос можно по ссылке.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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