Победителями розыгрышей "Миллион призов" стали 2,3 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице прошел итоговый розыгрыш акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов". Призовые баллы выиграли участники электронного голосования на выборах мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО.

В трех розыгрышах победителями стали 2,3 миллиона человек.

"Призы разыграли случайным образом при помощи специального оборудования. Победители получат одну, три или пять тысяч баллов. Каждый балл равен одному рублю. Выигрыш можно потратить в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах или перевести на благотворительность", – говорится в сообщении.

В финальный день акции попали те, кто проголосовал в формате ДЭГ с 20:01 9 сентября до 20:00 10 сентября. После 12:00 всех победителей уведомят о выигрыше с помощью СМС. Чтобы воспользоваться выигрышем, следует до 25 сентября активировать уникальный код участника.

Выяснить, является ли уникальный код выигрышным, можно с 12:00 в день розыгрыша. Для этого следует зарегистрироваться на странице акции #ВыбираемВместе2023.

Победители программы "Миллион призов" смогут помочь лечению и реабилитации больных детей, поддержать тех, кто спасает животных, посетить выставку и многое другое. Партнеры акции показали широкий выбор возможностей для активных горожан.

Сергей Собянин победил на выборах мэра во всех районах столицы. С этим его поздравила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Собянин поблагодарил штаб поддержки за работу на выборах мэра Москвы