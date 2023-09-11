11 сентября, 10:34Политика
Явка на выборах мэра Москвы составила 42,5% – Мосгоризбирком
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Явка на выборах мэра Москвы составила 42,5%, рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
"На сегодняшний день мы официально говорим, что явка избирателей составила 42,5%. Это 3 миллиона 269 тысяч 905 человек", – заявила она.
В дистанционном голосовании приняли участие 2,7 миллиона горожан. Очным способом гражданскую позицию выразила 571 тысяча избирателей, в то время как участниками надомного голосования стали 116 100 человек.
Между тем в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице заявили, что на выборах мэра Москвы не выявили серьезных нарушений. За ходом голосования следили 11 680 наблюдателей, а ситуацию на избирательных участках контролировали с помощью камер даже в ночное время.
Сергей Собянин набрал 2 499 114 голосов (76,39%). Следом расположились Леонид Зюганов (265 374 голоса, 8,11%), Борис Чернышов (183 529 голосов, 5,61%), Владислав Даванков (174 869 голосов, 5,34%), Дмитрий Гусев (128 701 голос, 3,93%).
Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогли все совершеннолетние москвичи.
В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.
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