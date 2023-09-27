Собянин утвердил состав правительства Москвы после переизбрания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал указ о назначении правительства Москвы после переизбрания.

Согласно документу, Петр Бирюков утвержден заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, Андрей Бочкарев – заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства. Александр Горбенко стал заместителем мэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики.

Помимо этого, на должность заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений утвердили Владимира Ефимова. Заместителем мэра и руководителем департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы назначили Максима Ликсутова.

Также Анастасия Ракова назначена на должность заммэра по вопросам социального развития. Собянин переназначил Гульнару Пенькову на должность пресс-секретаря мэра Москвы – руководителя пресс-службы мэра столицы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра города.

Заммэра – руководителем аппарата мэра и правительства Москвы стала Наталья Сергунина. Кроме этого, Сергунина отдельным указом назначена представителем мэра в Московской гордуме.

Документом были утверждены министры правительства столицы. Так, Мария Багреева продолжит занимать должности министра правительства столицы и руководителя департамента экономической политики и развития столицы. Максим Гаман указан министром московского правительства, руководителем департамента городского имущества столицы.

Кроме того, Евгений Данчиков стал министром правительства Москвы и начальником Главного контрольного управления столицы. Елена Зяббарова продолжит занимать должность министра правительства Москвы, руководителя департамента финансов города. Александр Молотков станет министром правительства Москвы, руководителем департамента образования и науки столицы.

Алексея Немерюка в документе указали министром правительства Москвы, первым заместителем руководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководителем департамента торговли и услуг города. Кроме того, Владислав Овчинский будет исполнять должность министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

Также Собянин назначил Алексея Фурсина на должность главы департамента культуры столицы. Юлия Урожаева будет главой департамента природопользования Москвы, а Алексей Беляев – руководителем департамента капитального ремонта города.

Ранее Владимир Путин во время церемонии инаугурации мэра дал высокую оценку управленческой команде города. По его мнению, Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы.

Президент также выразил уверенность, что руководство столицы будет идти только вперед, концентрировать усилия на важнейших направлениях и добиваться успешного внедрения новых решений и идей.

Путин подчеркнул, что между мэрией Москвы, правительством России, федеральными органами власти выстроены эффективные системы взаимодействия.

Выборы мэра столицы прошли с 8 по 10 сентября. Собянин победил на выборах во всех районах Москвы, набрав 76,39% (почти 2,5 миллиона голосов).

Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала его избранным мэром столицы 13 сентября.

18 сентября Собянин официально вступил в должность мэра столицы РФ. Он принес присягу в ходе церемонии инаугурации в Московском концертном зале "Зарядье".

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова вручила Собянину удостоверение об избрании и знак мэра Москвы – медальон на цепи, в центре которого изображен покровитель города Георгий Победоносец, поражающий копьем змея.

Сергей Собянин вступил в должность мэра Москвы