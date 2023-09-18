Путин заявил, что Москва ощутимо опережает многие столицы мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Прогрессивная и комфортная среда, создаваемая в Москве, ощутимо опережает многие мировые столицы, сообщил Владимир Путин, выступая на инаугурации Сергея Собянина.

По его словам, в городе последовательно и настойчиво делается все необходимое для работы инноваций, творчества и досуга. Президент подчеркнул, что в этом вопросе Москва опережает многие другие мировые столицы.

18 сентября Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы, принеся присягу в ходе церемонии инаугурации в Московском концертном зале "Зарядье".

Ранее Собянин поблагодарил активных горожан за поддержку на выборах мэра Москвы. Он отметил, что, несмотря на большой путь созидания, который был пройден, впереди ожидается трудная, сложная, но очень важная деятельность.

Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала его избранным мэром столицы 13 сентября. Собянин набрал 76,39% (почти 2,5 миллиона голосов).



Путин отметил широкую поддержку Собянина среди москвичей