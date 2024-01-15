Производство по пошиву одежды появится в районе Отрадное

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Производство по пошиву одежды появится в столичном районе Отрадное в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Москва заключила с инвестором договор об аренде земли по льготной ставке в размере один рубль в год, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на будущем предприятии будут заниматься пошивом форменной и гражданской одежды. Там создадут 500 рабочих мест, объем инвестиций в проект составит порядка 850 миллионов рублей, указал Ефимов и добавил, что это уже 25-я компания, с которой заключили договор аренды земли по льготной ставке один рубль в год в рамках МаИП.

Как рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, договор аренды земельного участка на Алтуфьевском шоссе площадью 0,5 гектара заключен на пять лет. За это время инвестор должен возвести предприятие общей площадью десять тысяч квадратных метров, подытожил он.

Фабрика "Золотое руно" была основана в 1992 году, она производит форменную и гражданскую одежду и головные уборы из овчины, кожи, пушнины. Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что на данный момент на предприятии выпускают более 250 наименований одежды. Дизайном выпускаемой продукции специалисты занимаются в собственном конструкторском бюро, уточнил он. Возведение нового объекта увеличит объемы производства вдвое – до 500 тысяч единиц продукции в год, резюмировал Овчинский.

В свою очередь, представитель компании-инвестора Лариса Каменюк отметила, что новое предприятие планируют ввести в эксплуатацию в течение двух лет. Там будут выпускать одежду гражданского и оборонного назначения. По ее словам, в прошлом году для производства было закуплено новое оборудование на сумму свыше 100 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что московские обрабатывающие предприятия за январь – ноябрь 2023 года увеличили объем производства на 17,1%. По словам Ефимова, объем промышленного производства вырос на 15%, наиболее высокие показатели у фабрик пищевых продуктов, одежды, лекарств, электрооборудования, а также предприятий по производству автомобилей, прицепов и полуприцепов.

Как уточнил Овчинский, в итоге за 11 месяцев прошлого года столичные представители обрабатывающей промышленности отгрузили товаров на девять триллионов рублей.

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