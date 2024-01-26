Собянин: Москва получит более 800 новых электробусов до конца года

Более 800 электробусов поставят в Москву до конца этого года. О развитии сети экологического транспорта рассказал Сергей Собянин.

В 2023 году автопарк пополнился на 350 машин, теперь на дорогах города ездят свыше 1 400 электробусов, которые обслуживают около 120 маршрутов наземного транспорта. Инновационная техника снижает негативное влияние на окружающую среду и выходит на маршруты вместо автобусов.

Все электробусы российского производства, их обслуживаются по контрактам жизненного цикла. Еще в столице продолжается развитие зарядной инфраструктуры. На данный момент в городе установлено примерно 300 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов.

Кроме того, в Москве есть современные электробусные парки – "Салтыковка", "Митино" и "Красная Пахра". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.