Пассажирам поездов Москва – Санкт-Петербург предложат "деловые проездные"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Новая услуга "Деловой проездной" стала доступна в поездах Федеральной пассажирской компании, следующих по маршруту Москва – Санкт-Петербург.

"ФПК расширяет перечень поездов с предоставлением услуги "Деловой проездной". Теперь он стал доступен для пассажиров, регулярно путешествующих между Москвой и Санкт-Петербургом как одноэтажными, так и двухэтажными поездами", – сообщили в пресс-службе компании.

По данным ФПК, стоимость абонемента в купейных вагонах фирменных двухэтажных поездов № 5/6 и № 25/26 "Смена – А. Бетанкур" будет рассчитываться, исходя из количества поездок. При покупке абонемента на 8 поездок стоимость одной составит 1,2 тысячи рублей, при 16 поездках – 1,1 тысячи рублей, при 32 поездках – 1 тысячу рублей.

Еще один пакет "Делового проездного" предназначен для поездок в купейных вагонах и вагонах СВ всех поездов формирования АО "ФПК". Минимальная стоимость одной поездки при оформлении такого предложения составит 1,8 тысячи рублей.

Накануне глава РЖД Олег Белозеров заявил, что в следующем году в Москве могут начать работать беспилотные поезда "Ласточка". Подвижные составы будут работать в автономном режиме.