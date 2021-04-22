Новый круизный поезд РЖД отправился из Москвы в Элисту с Казанского вокзала

Фото: Сандурская Софья/Агентство "Москва"

Круизный поезд холдинга "РЖД" отправился с Казанского вокзала по маршруту Москва – Ростов-на-Дону – Элиста – Москва. Об этом сообщил заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.

По его словам, в настоящее время продолжается развитие туристических пассажирских перевозок наравне с обычными перевозками.

"Сегодня отправился поезд, который давно не ходил по данному маршруту: Москва – Ростов-на-Дону – Элиста – Москва. Давно туда не было железнодорожного сообщения. В этот момент там происходит активное цветение тюльпанов, и мы приурочили наш рейс именно к фестивалю тюльпанов", – цитирует Пегова Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что до 31 августа многодетные семьи смогут оформить билеты на летние поезда с 20-процентной скидкой.

Такая возможность осуществляется в рамках акции "Большая семья" и позволяет оформлять билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" при условии, что младший ребенок в семье не достиг 18 лет.