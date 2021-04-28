Между Москвой и Осташковом снова заработает беспересадочное сообщение

Фото: портал мэра и правительства Москвы
С 29 мая по 28 августа между Москвой и Осташковом начнут курсировать вагоны беспересадочного сообщения. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на АО "ФПК".
Два вагона – один купейный и один плацкартный – будут отправляться с Ленинградского вокзала по субботам, а из Осташкова – по воскресениям, пребывая на ТПУ "Черкизово". Беспересадочное сообщение между городами восстанавливается впервые с 2016 года.
Узнать точное расписание на маршруте пассажиры могут на сайте РЖД и в приложении "РЖД Пассажирам", отметили в пресс-службе перевозчика.
Ранее в МЖД рассказали, как поменяется расписание пригородных поездов в период майских праздников. 1 и 8 мая электрички будут курсировать по субботнему расписанию. Второго и третьего, а также 9 и 10 мая вводится воскресный график. С 4 по 7 мая расписание останется прежним.
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