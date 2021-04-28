Расписание электропоездов в Москве и Подмосковье изменится в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Расписание движения пригородных поездов в столице и Подмосковье скорректируют в период майских праздников. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В майские праздники изменится график движения пригородных поездов в Мосузле. Корректировки коснутся и некоторых межрегиональных экспрессов, связывающих Москву с областными центрами соседних регионов", – уточнили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
В частности, 1 и 8 мая для электропоездов вводится субботнее расписание. Таким образом, 2 и 3, а также 9 и 10 мая электрички будут следовать по графику воскресенья.
С 4 по 7 мая расписание поездов не изменится. Что касается 11 мая, то действителен будет график понедельника.
Пассажиров отдельно призвали обратить внимание на изменение дней курсирования экспрессов между Москвой и Рязанью, Калугой, Тулой, Владимиром, Александровом, станцией Большая Волга и остановочным пунктом Крутое.
Актуальное расписание разместят для пассажиров на станциях и остановочных пунктах. Ознакомиться с ним также можно онлайн на официальном сайте РЖД.
Ранее сообщалось, что на участке МЦД-2 временно ограничат движение. Поезда не будут следовать между станциями Курская и Дмитровская в период с 26 по 30 апреля.
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