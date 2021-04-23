Движение поездов ограничат 26–30 апреля на участке МЦД-2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Между станциями Курская и Дмитровская МЦД-2 в период с 26 по 30 апреля днем не будут ходить поезда. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что составы не будут курсировать с 11:00 до 15:00. Перед перерывом последние поезда будут отправляться в сторону станции Нахабино от Курского вокзала в 11:14, в сторону Подольска от Дмитровской – в 11:58.

Кроме того, в обычном режиме электропоезда снова начнут ходить после 15:00. Ограничения связаны с работами по реконструкции железнодорожного коридора на участке Каланческая – Курская.

Ранее сообщалось, что участок салатовой ветки метро закроют почти на месяц. Такие меры необходимы для строительства Большой кольцевой линии. Поезда не будут ходить между Дубровкой и Волжской с 1 по 23 мая.